Romelu Lukaku n'est pas là : Domenico Tedesco en explique les raisons

C'est l'une des absences surprenantes de la liste de Domenico Tedesco : pas de Romelu Lukaku parmi les noms cités par le sélectionneur. La raison en est cependant bien spécifique.

Domenico Tedesco a décidé de passer un coup de balai dans la sélection afin de faire de la place aux jeunes : exit Yannick Carrasco, Leandro Trossard et Axel Witsel, ce qui donnera "plus d'espace" à des joueurs comme Duranville, De Ketelaere, Bakayoko ou De Winter pour s'exprimer, par exemple.

Mais en ce qui concerne Romelu Lukaku, la raison est toute différente. Tout d'abord, Tedesco a tenu à défendre son attaquant après son Euro compliqué, une ultime fois : "Était-il à 100% à l'Euro ? Il était 100%... malchanceux", sourit le sélectionneur. "Après deux matchs, il aurait pu compter 3 buts et être le meilleur buteur de la compétition. Et il ne faut pas oublier que nous étions à l'Euro grâce à ses buts en qualifications".

Lukaku n'est pas là, mais il reviendra chez les Diables

Pourtant, pas trace de Lukaku dans la sélection, et c'est pour une raison très claire : "Romelu m'a demandé de ne pas l'appeler. Il vient de vivre une préparation compliquée et n'a que tout récemment signé à Naples", explique Domenico Tedesco.

"Il n'est pas assez en forme pour nous rejoindre. Romelu a été très clair et très honnête, et nous avons donc décidé de ne pas l'appeler cette fois", ajoute le Germano-Italien. Après un Euro 2024 très compliqué, lors duquel il a été ciblé par de nombreuses critiques, on a pu croire que le meilleur buteur de l'histoire de la sélection ne reviendrait tout simplement pas.

"Bien sûr qu'il reviendra, il me l'a confirmé. Maintenant, il a retrouvé Antonio Conte, et retrouvera la forme assez rapidement", conclut Tedesco. Loïs Openda aura donc une carte à jouer dans ces matchs de Ligue des Nations, puisque sauf surprise, il sera le n°9 titulaire des Diables Rouges contre Israël et en France.