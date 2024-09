L'entraîneur de Jordan Lukaku en Turquie et ex-international ivoirien Sol Bamba est décédé

Sol Bamba, formé au PSG et qui compte 51 caps avec la Côte d'Ivoire, a fait un malaise avant le match de D2 turque entre Adanaspor et Manisa. Il est décédé.

Sol Bamba, 39 ans, était devenu l'entraîneur d'Adanaspor, en D2 turque, il y a quelques semaines à peine. Il s'agissait de son premier poste d'entraîneur principal, après avoir été adjoint à Cardiff où il a disputé 118 matchs durant sa carrière.

Ce vendredi, avant le match opposant Manisa à Adanaspor, Bamba a fait un malaise et n'a pas pu être sauvé. Le club d'Adanaspor a annoncé la terrible nouvelle du décès de l'ex-international ivoirien (52 caps pour les Elephants).

Depuis 2021, Sol Bamba se battait contre un lymphome non-hodgkinien, soit un cancer du système lymphatique. Il aura finalement perdu son combat contre la maladie.

Dün oynanan Manisa Futbol Kulübü müsabakası öncesi rahatsızlanan Teknik Direktörümüz Souleymane Bamba Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine kaldırılmış ve burada verdiği yaşam savaşını malesef kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere camiamızın başı sağolsun.. pic.twitter.com/vUsZY7PfTW — Adanaspor A.Ş. 🇹🇷 (@AdanasporResmi) August 31, 2024

Sol Bamba, formé au PSG où il n'aura pu jouer qu'un match avec l'équipe A, a surtout évolué en Ecosse et en Angleterre durant sa carrière. Il cumulera ainsi plus de 200 matchs de Championship pour Cardiff, Leeds United et Middlesbrough, et goûtera même à la Premier League en 2018 avec les Gallois.

En 2022, il mettait fin à sa carrière après une dernière saison à Middlesbrough. Devenu adjoint à Cardiff City, il espérait lancer sa carrière d'entraîneur en Turquie, où il a évolué sous les couleurs de Trabzonspor, de 2012 à 2014.

À Adanaspor, Sol Bamba était notamment l'entraîneur de Jordan Lukaku, toujours sous contrat pour le club de D2 turque. L'ex-Diable Rouge n'est cependant pas apparu cette saison pour son équipe.