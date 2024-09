Malgré le 8 sur 15, Sébastien Pocognoli reste optimiste avant le derby contre Anderlecht

L'Union Saint-Gilloise n'a pas connu un début de saison facile. Après cinq journées, les Unionistes n'ont que 8 points sur 15 et le contenu est assez indigent, mais Sébastien Pocognoli espère bien relancer la machine contre Anderlecht.

Le RSC Anderlecht était co-leader de la Jupiler Pro League après cinq journées avec 10 points sur 12, et l'Union suivait ses rivaux à deux points. En cas de victoire dans le derby bruxellois, l'Union pourrait donc dépasser Anderlecht : comme quoi, un début de saison "loupé" ne veut pas dire grand chose.

Les Mauve et Blanc ont cependant encore un match en retard contre Genk, et l'écart pourrait donc s'élargir. Et surtout, si Anderlecht peine à impressionner, l'Union Saint-Gilloise inquiète elle aussi par son fond de jeu.

Cependant, Sébastien Pocognoli ne veut pas encore désespérer, loin de là. Selon lui, tout ira bien et il veut donc se concentrer sur le positif.

"Nous devons nous en sortir dans le contexte actuel avec du caractère et de la mentalité", a-t-il déclaré après le partage des points lors du déplacement à STVV en référence aux nombreux blessés et absents.

Dans le top 5, l'objectif

"Bien sûr, nous devons faire beaucoup mieux dans certaines situations. Mais notre première mi-temps était bonne, nous avons pu nous procurer quelques occasions. La chance n'a pas été de notre côté. Nous avons continué d'essayer, mes joueurs méritaient plus."

Cependant, il a relevé des aspects positifs : "Si vous regardez ce que nous sommes capables de faire avec cet effectif actuel, c'est positif pour l'avenir. Nous devons voir les choses du bon côté : nous avons huit points et nous sommes dans le top cinq."