Zeno Debast remporte son premier choc en championnat face à Porto (mais n'a joué qu'une dizaine de minutes)

Zeno Debast était probablement déçu ce samedi de ne pas débuter contre le FC Porto pour l'un des plus gros matchs de la saison. Le Sporting Portugal l'a emporté 2 buts à 0.

C'est l'un des matchs les plus attendus de la saison au Portugal. Non pas le derby de Lisbonne entre le Sporting et Benfica, classique entre les classiques, mais le choc entre le Sporting Portugal et le FC Porto, soit le champion face au 3e de la saison passée et vainqueur de la Coupe.

Zeno Debast vivait son second Sporting-Porto après une prestation très difficile en Supercoupe. Cette fois, il a commencé la rencontre sur le banc. Le Belge y est resté jusqu'à la 79e minute, une situation qui commence à inquiéter puisque c'est la 4e fois d'affilée qu'il ne démarre pas en championnat du Portugal.

Quand Debast est monté, Viktor Gyökeres avait ouvert le score pour le Sporting sur penalty à la 72e minute. L'ancien du RSCA sera à créditer d'une très bonne rentrée, ne concédant aucune occasion face à l'attaque du FC Porto.

Zeno Debast vs Porto



Le Sporting Portugal finira par tuer le match dans les arrêts de jeu via Geny Catamo (90e+3) et confirme son très bon début de saison à savoir un sans-faute : 12/12, deux buts encaissés et 14 buts marqués en 4 rencontres.

Zeno Debast a disputé 3 de ces 4 rencontres, et délivré une passe décisive lors de sa première montée au jeu en championnat.