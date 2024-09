Triple champion de France avec le PSG, il pourrait aider le Beerschot à se maintenir

Le Beerschot est très actif en cette fin de mercato. Les Rats ciblent Colin Dagba, actif au PSG.

Avec un point en six matchs, le Beerschot doit s'activer en cette fin de mercato. Dirk Kuyt réclame des renforts depuis longtemps et semble avoir été entendu : après Antoine Colassin, Faisal Al-Ghamdi et Marwan Al-Sahafi (deux grands talents saoudiens prêtés par Al-Ittihad) ont débarqué. Mais ce n'est pas tout.

Selon Sacha Tavolieri, Colin Dagba pourrait également signer au Kiel. La direction anveroise travaillerait d'arrache-pied pour attirer le joueur du PSG, qui entre dans sa dernière année de contrat.

Du Parc des Princes au Kiel ?

Les Parisiens ont a chaque fois prêté Dagba ces deux dernières saisons. D'abord à Strasbourg, puis à Auxerre. Il reste sur une saison compliquée en Ligue 2 : à peine 5 titularisations avec l'AJA.

Le latéral droit de 25 ans dispose tout de même d'une certaine expérience : bien qu'il n'ait jamais réussi à s'imposer dans la durée à Paris, il compte tout de même 77 matchs sous le maillot du PSG et renseigne 9 trophées à son palmarès, dont trois titres de champion de France. Le Beerschot tente de faire venir l'ancien espoir français pour pallier le départ imminent de Simion Michez vers le Slavia Prague.