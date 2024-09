Stipe Perica et le Standard, c'est fini : les Rouches pistent un attaquant... de l'Union pour enfin peser devant

Le Standard et Stipe Perica ont mis un terme à leur collaboration. Les Rouches, qui cherchent encore un attaquant avant la fin du mercato, discutent avec l'Union pour Dennis Eckert Ayensa.

Stipe Perica et le Standard, c'est fini. Les deux parties ont annoncé avoir mis fin à leur collaboration, ce mercredi. L'attaquant croate au salaire d'un million d'euros par an va retourner au pays et signer à Rijeka, pour deux ans. Un départ qui va permettre au Matricule 16 d'être actif en fin de mercato.

Les Rouches, ce n'est pas une nouvelle, sont toujours à la recherche d'un dernier attaquant pour compléter leur compartiment offensif et essayer d'enfin peser sur les défenses adverses. La piste Ibrahim Sunusi a notamment été étudiée à cet effet.

Le Standard et l'Union discutent pour Dennis Eckert Ayensa

Celle-ci se refroidit, alors que les dirigeants liégeois discutent désormais avec... l'Union Saint-Gilloise, concernant le prêt avec option d'achat de Dennis Eckert Ayensa. Sur le départ au Parc Duden, l'attaquant allemand de 27 ans est déjà à l'académie du Standard, ce mercredi, afin de passer sa visite médicale.

Les représentants des deux clubs risquent de se voir très souvent au cours des dernières heures du mercato, puisqu'ils discutent toujours d'un éventuel échange entre Arnaud Bodart et Anthony Moris. Un deal qui ne serait pas lié à celui de Dennis Eckert Ayensa, puisque c'est surtout le portier du Standard qu'il faut convaincre dans ce dossier.