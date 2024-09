Zeno Debast voit pourquoi l'Europe peut craindre les Diables : "Heureusement, ils étaient tous les trois dans mon équipe"

Zeno Debast avait l'air détendu. Le défenseur né à Halle est avec les Diables Rouges à seulement quatre kilomètres du domicile parental. Une distance que quelques-uns de ses coéquipiers peuvent parcourir en un rien de temps.

En l'absence de Romelu Lukaku, le compartiment offensif des Diables sera retouché durant ce premier épisode de Ligue des Nations. Beaucoup de joueurs très rapides composent l'effectif, comme Loïs Openda, Jérémy Doku et désormais Julien Duranville.

"Heureusement, ils étaient tous les trois dans mon équipe aujourd'hui' souriait Zeno Debast lors de la conférence de presse des Diables à Tubize. "Cette vitesse va être un grand atout pour nous. Qui est le plus rapide des trois ? En fait, je ne sais pas encore, mais nous allons pouvoir tester ça."

Trois joueurs rapides, offensifs, mais au profil très différent. "Loïs demande davantage le ballon en mouvement lorsqu'il part derrière la défense. Jérémy démarre ses actions à l'arrêt et Julien prend toujours l'un contre un. Mais ils ont un point commun : ce n'est pas amusant de défendre contre eux."

Zeno Debast cherche encore à gagner sa place au Portugal

Des joueurs difficiles à suivre pour Debast, ce qui constitue aussi un très bon entraînement pour celui qui poursuit son apprentissage au Sporting Portugal. "L'intégration se passe bien. Le niveau est différent, un petit peu plus rapide et plus technique. Il y a aussi plus de tactique à l'entraînement."

"Pourquoi suis-je toujours sur le banc ? Je dois encore m'adapter au nouveau système, on joue parfois avec trois défenseurs, parfois avec quatre. Mais j'ai un bon contact avec l'entraînement, on se parle souvent après l'entraînement."

Ce que Zeno Debast attend aussi avec impatience, c'est la Ligue des Champions. "Nous allons rencontrer le Club de Bruges, ce sera une ambiance particulière. L'ambiance, c'est parfois quelque chose de frappant au Portugal. À domicile, vous jouez devant 60.000 supporters, puis vous vous envolez pour Madère et il y a à peine 5.000 personnes" a conclu Zeno Debast.