Le nouvel attaquant de La Gantoise déchaîne la colère des supporters, Wouter Vrancken...est formel : "Il n'est pas encore prêt"

La Gantoise a eu du mal à faire la différence contre l'Antwerp. Surtout après le penalty manqué par Andri Gudjohnsen, qui ne parvient pas à convaincre pour l'instant.

Andri Gudjohnsen a raté un penalty contre l'Antwerp, qu'il a assez mal tiré. Et l'entrée en jeu de Max Dean n'a pas non plus eu beaucoup d'impact.

" Le penalty ? Andri Gudjohnsen voulait être le tireur numéro un. S'il prend le tir ou le donne, c'est à lui de décider", a déclaré Wouter Vrancken après le match contre l'Antwerp. Cependant, il n'a pas non plus fermé les yeux sur les lacunes.

Le public en colère contre Gudjohnsen

" Il a bien commencé le match, mais s'est un peu effacé. Ce n'est pas un manque de volonté, de désir ou de motivation. Parfois, les attaquants ont juste besoin d'une petite étincelle, espérons qu'elle viendra rapidement. Parce qu'il est une super personne", a ajouté l'entraîneur des Buffalos.

60 'Allez, sortez Gudjohnsen et faites entrer Dean ! Match faible d'Andri. — AA Gent News (@AAGentNews) 28 août 2024

Ici, je vois surtout un bon football et des joueurs déterminés. Delorge est déjà une bonne surprise, Ito est un excellent renfort en profondeur. On n'a encore vu Helio et Araujo que peu de fois pour juger. Gambor et Fadiga bien meilleurs que la saison dernière. Seul Gudjohnsen déçoit. — KAA Gent Nieuws (@kaagent_news) 2 septembre 2024

Sonko et Gudjohnsen semblaient être 2 gros transferts, mais ils sont en réalité bien trop légers pour ce niveau... — AA Gent News (@AAGentNews) 1 septembre 2024

Il était tout de même révélateur que même les supporters commencent à siffler leur propre attaquant. Après le départ de Gift Orban, Cuypers, Fofana, Tissoudali et Fernandez-Pardo, ils ont pratiquement perdu toute leur ligne offensive en huit mois.

Cependant, selon l'entraîneur, il ne faut pas encore jeter le bébé avec l'eau du bain. Les deux attaquants pourraient encore s'en sortir, mais il faudra aussi un peu de patience.

"Par exemple, contre l'Antwerp, nous avons trop concédé d'occasions en contre. Il y avait trop de petites erreurs dans les choses simples. Cela nous fait perdre un peu le contrôle du match. Ces moments peuvent décider de l'issue de la rencontre."

Dean pas encore prêt ?

"Lorsque vous avez vous-même les moments de contre-attaque, vous devez prendre les bonnes décisions, ce que nous ne faisons pas. Cela aurait pu être décisif pour garder les points à domicile."

Reste la question : protéger Gudjohnsen de lui-même est-il une option, par exemple en faisant entrer Max Dean plus tôt ? " Max Dean est le seul autre avant-centre que nous avons et il a du potentiel, Max doit encore grandir."

"Il est encore trop tôt pour lui mettre trop de pression, il n'est pas encore prêt. C'est un peu dommage, mais rien n'y peut être fait. Avons-nous suffisamment d'attaquants pour la saison à venir ? L'important est de les remettre sur les rails et de ne pas se plaindre de vouloir en avoir un de plus. Nous devons leur donner à tous notre confiance et trouver une bonne dynamique ensemble", a continué Vrancken.