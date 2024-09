Le premier 11 des Diables après l'Euro 2024 : Tedesco aligne l'artillerie lourde

On se demandait si Domenico Tedesco allait surprendre dans ses choix pour ce Belgique-Israël, et profiter d'un match plus "accessible" pour expérimenter. Absolument pas : c'est un onze très proche de l'équipe-type pour lequel le sélectionneur a opté !

À nos yeux, le match face à Israël représentait la meilleure occasion pour Domenico Tedesco d'expérimenter un peu, avant un choc face à la France qui nécessiterait d'aligner le meilleur onze possible. Mais le sélectionneur veut visiblement voir sa meilleure équipe à l'oeuvre dès ce vendredi. En effet, le 11 des Diables face à Israël est connu, et il recèle peu de surprises. On savait déjà qu'Arthur Theate remplacerait Vertonghen à gauche de l'axe défensif ; bien logiquement, c'est Maxim De Cuyper qui le remplace au back. 𝐗𝐈 #SelectedByPwC #BELISR pic.twitter.com/Sy0iwXeHqv — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) September 6, 2024 Wout Faes et Timothy Castagne complètent la défense, tandis que le duo d'Aston Villa Amadou Onana - Youri Tielemans est d'ores et déjà titularisé. Kevin De Bruyne n'est pas laissé au repos non plus et débute la rencontre. Tout comme, devant, son coéquipier à Manchester City, Jérémy Doku, qui est aligné d'entrée de jeu. Loïs Openda remplace Lukaku au poste de 9, et à droite, c'est Dodi Lukebakio qui a préséance sur Johan Bakayoko. On imagine voir des changements en cours de match pour réaliser les essais espérés et annoncés si le scénario de la rencontre le permet. Coup d'envoi à 20h45 !





