OFFICIEL : OHL attire un joueur de Serie A

Oud-Heverlee Louvain nourrit de belles ambitions cette saison. Les Louvanistes veulent oublier au plus vite leur exercice 2023-2024 manqué.

Dans ce dernier jour de mercato en Belgique, ils viennent de recruter Stefan Mitrovic. Il s'agit d'un jeune ailier gauche serbe âgé de 22 ans.

L'international avec la Serbie (3 sélections) arrive dans le cadre d'un prêt avec option d'achat en provenance du club italien de l'Hellas Vérone.

Arrivé à Vérone en février 2024 en provenance de l'Etoile Rouge de Belgrade, Stefan Mitrovic a depuis joué 10 rencontres avec l'équipe italienne.

"Stefan Mitrovic, 22 ans, ailier, arrive en prêt du club italien de l'Hellas Vérone. OH Louvain a également négocié une option d'achat pour l'international serbe", annonce le communiqué d'OHL.

Добродошли ✊



We are delighted to announce the signing of the Serbian international, Stefan Mitrović ✨



More: https://t.co/ktUBlS3lQ2#ohleuven pic.twitter.com/tb4jrGvm9T