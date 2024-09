Nations League : pluies de buts en Allemagne et aux Pays-Bas, l'Angleterre débute une nouvelle ère

La première journée de cette nouvelle saison de Ligue des Nations se poursuivait aujourd'hui avec plusieurs rencontres au programme.

L'Allemagne ouvrait le bal à Dusseldorf face à la Hongrie, qui n'a eu aucune chance face à la puissance de feu de la Mannschaft et aux réalisations de Füllkrug (27e), Musiala (57e), Wirtz (66e), Pavlović (77e) et Havertz sur penalty (81e).

Pluie de buts également dans l'autre rencontre du groupe 3 entre les Pays-Bas et la Bosnie-Herzegovine. Demirovic (27e) répondait à l'ouverture du score de Zirkzee (13e). Reijnders dans les arrêts de jeu permettait aux Oranjes de reprendre les commandes, immité par Gakpo (56e). Dzeko (73e) gardait les visiteurs dans le match mais Weghorst (88e) puis Simons en fin de match scellaient la victoire battave à 5-2.

Un peu plus tôt, l'Angleterre et son nouveau sélectionneur Lee Carsley débutaient l'ère post-Southgate par une victoire à Dublin grâce à des buts de Rice (11e) et Grealish (26e).

Enfin, dans le groupe 1, l'ancien Serésien Georges Mikautadze a contribué à la large victoire des siens (4-1) avec un but inscrit à l'heure de jeu face à la République Tchèque.