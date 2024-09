🎥 Christian Benteke à nouveau décisif prend la tête du classement des buteurs

Après une période d'adaptation la saison dernière, le Belge connait une deuxième saison très prolifique outre-Atlantique.

Christian Benteke réalise une saison très productive en Major League Soccer. L'ancien Diable Rouge vient d'inscrire un nouveau but lors du match qui opposait son équipe au Chicago Fire.

Face à la formation d'un autre Belge, l'ancien Buffalo Hugo Cuypers (qui a disputé l'intégralité de la rencontre), c'est avec un peu de chance que Benteke a fait mouche à la 26e minute de jeu. Sa frappe était, en effet, déviée et trompait Brady. Pirani doublait le score quelques minutes plus tard, et Gutman réduisait le score après le repos (54e).

18 buts et leader devant Luis Suarez

Le match s'est terminé par une victoire 1-2 de DC United. Classé 9e de la Conférence Est, DC United est toujours en course pour accrocher les play-offs mais devra lutter avec Toronto, Atlanta et Philadelphie, qui sont les équipes les plus proches en terme de points.

Il reste désormais six rencontres lors de cette saison régulière. Chicago et Hugo Cuypers sont avant-derniers et semblent hors course pour accorcher le wagon des play-offs cette saison.

Avec ses 18 buts, Christian Benteke est désormais en tête du classement des buteurs de la MLS. Le Belge devance le Colombien Arango (Salt Lake) d'un but, le Franco-Gabonais Denis Bouanga (LAFC) et un certain Luis Suarez de deux buts.