Kylian Mbappé s'attire les foudres d'une légende des Bleus : "Ses mots n'étaient pas ceux d'un leader"

La France affronte la Belgique ce lundi. Kylian Mbappé sera sur le banc pour cette rencontre. Il s'est récemment fait remarquer pour une sortie médiatique assez...maladroite.

Les Bleus rencontrent de sérieuses difficultés. Ils se sont inclinés face à l'Italie (1-3) en ouverture de la Ligue des Nations. La situation autour de Kylian Mbappé pose également question actuellement.

L'attaquant a déclaré lors d'une conférence de presse avant le match contre l'Italie que ce que les gens pensent de lui était "le cadet de ses soucis".

Le moins que l'on puisse dire, c'est que ces mots n'ont pas été bien reçus. Bixente Lizarazu, qui a disputé près de 100 matchs internationaux pour la France et a remporté la Coupe du Monde en 1998, n'a pas eu des mots tendres envers Mbappé.

"Vous ne pouvez pas être insensible au ressenti des supporters de l'équipe de France, aux frustrations qu'ils peuvent nourrir, aux interrogations qu'ils peuvent avoir. Vous devez essayer d'y répondre, leur donner de l'espoir, ça fait partie du boulot et du lien affectif qu'il faut avoir avec son public", a déclaré un Lizarazu "gêné" et "surpris" à L'Equipe.

Selon lui, les propos de Mbappé n'étaient pas ceux d'un leader, d'un capitaine. Il y trouve une raison sous-jacente. "Peut-être est-il moins serein que d'habitude, plus tendu parce qu'il tarde à retrouver la meilleure version footballistique de lui-même. Mbappé n'est plus aussi explosif ni déterminant qu'il l'était. Il demeure un très bon buteur, un très bon joueur bien entendu, mais il ne fait plus peur comme avant."