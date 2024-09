A nouveau meilleur Diable sur le terrain, Koen Casteels dresse un triste constat après la défaite face à la France

La Belgique s'est inclinée face à la France ce lundi (2-0). Koen Casteels était logiquement déçu après cette défaite.

Après son Euro manqué, la Belgique s'était quelque peu rassurée en battant Israel en ouverture de la Ligue des Nations il y a quelques jours.

Certains espéraient donc que les Diables Rouges allaient prendre un semblant de revanche face à la France ce lundi. Il n'en fut malheureusement rien.

Sans Koen Casteels, les Belges auraient sans perdu sur un score plus lourd que 2-0. Le gardien s'est exprimé au micro de RTL Sports après la rencontre.

France - Belgique : le triste constat de Koen Casteels

"On a bien commencé, on avait le contrôle du match. Après 25 minutes, c'était un peu plus dur. On a manqué d'agressivité. Ils ont marqué, puis pris le contrôle du match. C'est dur. J'ai le sentiment que ce qu'on a montré, ce n'était pas assez pour gagner ou faire match nul."

Les Belges auraient pu ouvrir le score, mais ont manqué d'efficacité. "Dans de tels matchs, on doit marquer nos occasions. Le banc de la France est composé de joueurs qui peuvent tous commencer le match, avec beaucoup de qualité."