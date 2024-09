Les débuts de Marlon Fossey...et un nouveau sélectionneur bien connu en Europe pour mener les USA à "leur" Coupe du Monde

Les Etats-Unis entament une nouvelle page de leur histoire. Elle doit les mener à une grande Coupe du Monde 2026.

Le partage 1-1 contre la Nouvelle-Zélande a beau ne pas avoir dépassé les audiences du débat entre Donald Trump et Kamala Harris, la sélection est suivie de plus en plus près aux Etats-Unis. C'est qu'en tant que co-organisateur de la Coupe du Monde 2026 avec le Canada et le Mexique, le pays est attendu au tournant.

Cela a d'ailleurs coûté sa tête à l'ancien sélectionneur Thomas Christiansen. Sous pression, la fédération a encore changé d'entraîneur après l'élimination en phase de groupes de la Copa America, comme elle l'avait fait à l'issue de la Coupe du Monde très mouvementée en interne.

Les dirigeants ont tout tenté pour attirer une figure culte du soccer sur leur banc et ainsi raviver la flamme autour de l'équipe. Jürgen Klopp a été approché sans succès. Cette nuit, la fédération a officialisé la nomination de Maurico Pochettino. L'ancien entraîneur de Tottenham et du PSG était libre depuis la fin de son aventure à Chelsea.

Marlon Fossey a une carte à jouer

Parmi les prétendants qui tenteront de convaincre l'Argentin afin de gagner leur place pour le rendez-vous planétaire, on retrouve Marlon Fossey. Elevé sur l'Île de Jersey et formé à Fulham, le latéral du Standard est né à Los Angeles et dispose donc de la nationalité américaine.

Appelé pour la première fois lors de ce rassemblement, Fossey a passé le premier amical contre le Canada sur le banc mais a cette fois joué 90 minutes face aux Néo-Zélandais. Avec, de l'avis général, une assez bonne prestation à la clef. Suffisant pour convaincre son nouveau sélectionneur ?