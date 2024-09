Jeremy Doku vers un moment charnière de sa carrière : une lacune à corriger au plus vite, pour ne pas finir sur le banc de Manchester City

Sous le maillot des Diables, Jérémy Doku n'a plus marqué depuis le 30 mars 2021, et une victoire 8-0 contre la Biélorussie. L'ailier de Manchester City le sait, il va devoir grandement travailler son dernier geste, cette saison.

Deux buts et dix passes décisives, en 28 sélections. Sous les couleurs de la Belgique, Jérémy Doku n'a plus marqué depuis le 30 mars 2021, lors d'une victoire 8-0 contre la Biélorussie, tandis que son premier but avait été inscrit en septembre 2020, durant un succès 5-1 face à l'Islande.

S'il figure assurément parmi les ailiers les plus déroutants du Monde, le joueur de Manchester City a encore un gros problème : le dernier geste. "Ce sera mon plus gros point de travail cette saison, je sais que j'ai beaucoup de progrès à faire dans ce domaine" déclarait encore, il y a peu, le joueur de 22 ans.

Même à City, Doku manque d'efficacité

Lucide de sa part, mais la lacune est évidente. Jérémy Doku prend très souvent le dessus sur son opposant direct, mais fait rarement le bon choix, sur le geste suivant. Le contre-exemple de ce rassemblement étant son assist pour Kevin De Bruyne sur le premier but inscrit contre Israël, où sa remise dans le cœur du rectangle témoigne déjà de progrès dans ce domaine.

Mais s'il est déroutant en permanence, l'apport statistique de Doku reste bien plus faible qu'attendu, surtout à cause de cette lacune dans le dernier geste. Et essentiellement, il prive les Diables d'une sérieuse arme. Sur les 10 matchs disputés par la Belgique en 2024 (huit titularisations et deux montées au jeu à la pause pour Doku), le bilan est très faible : 0 but, 3 passes décisives. Et surtout, aucune action décisive pendant l'Euro, malgré un statut longtemps conservé de meilleur dribbleur du tournoi.

Sous le maillot de Manchester City, le constat est identique : 6 buts et 11 passes décisives en 47 rencontres, alors que le quadruple champion d'Angleterre en titre est peut-être l'équipe qui se procure le plus d'occasions par match à travers toute l'Europe. Et quand on évolue dans l'une des meilleures équipes du Monde, il faut faire la différence.

Un moment charnière dans la carrière de Jeremy Doku

Jeremy Doku a disputé 292 minutes des quatre matchs de Manchester City cette saison, pour un bilan encore nul sur le plan statistique, alors que les Skyblues ont déjà trouvé le chemin des filets à dix reprises. Dans un noyau qui ne manque certainement pas de concurrence, il va falloir marquer les esprits, rapidement.

D'autant que, même si ce n'est pas son rôle premier, Doku n'est pas l'ailier le plus prolifique dans le travail défensif. En témoigne le petit pont reçu d'Ousmane Dembele lors de France - Belgique, après lequel il a souri, et arrêté son repli défensif.

Jeremy Doku est peut-être à un nouveau tournant de sa carrière. Le joueur de Manchester City va devoir trouver le moyen d'alimenter bien plus son compteur, tout en restant aussi déroutant face à son opposant direct. Dans le cas contraire, Pep Guardiola n'hésitera certainement pas à le remplacer par quelqu'un qui pourrait faire mieux que lui, et son apport sur le jeu des Diables se retrouverait tout sauf grandi.