🎥 "Donc, ma vitesse est presque aussi bonne que ma défense ?" : Kevin De Bruyne réagit avec humour à la note qui lui a été attribuée sur EA FC 25

Chez les hommes, trois joueurs se disputent la place de "meilleur joueur du jeu", avec 91 (sur 99) de note globale : Kylian Mbappé, Erling Haaland et Rodri. Deux joueurs belges ont réussi à accrocher leur place dans le top 20, même si leur note a chuté par rapport aux dernières éditions.

Thibaut Courtois n'est plus, à lui seul, le meilleur gardien du jeu. Le portier du Real Madrid aura une note générale de 89, au même titre qu'Alisson, Gianluigi Donnarumma et Marc-André Ter Stegen. Tous postes confondues, seuls sept joueurs ont une meilleure note qu'eux.

Dont Kevin De Bruyne, milieu de terrain à Manchester City, qui obtient une note de 90, soit un point de moins que les années précédentes. Si le capitaine des Diables ne semblait pas trop préoccupé par cette légère baisse, il s'est plutôt interrogé sur la note qui lui a été donnée en vitesse : 67, seulement, soit deux petits points de plus que Harry Kane, par exemple.

ūüôĆ Your Top 25 Mens players for FC 25 are here!



Rodri, Haaland and Mbappe clocking in at 91ūüĎÄ pic.twitter.com/o29CBCLOOR