🎥 Eupen rate le coche contre Zulte-Waregem et laisse déjà filer la tête du championnat

On ne s'attendait pas à ce que les Pandas rejouent la montée cette saison, et les premiers résultats le confirment. Contre Zulte-Waregem, les Pandas ont mené, ont eu l'occasion de reprendre les commandes, mais ont finalement dû laisser filer les trois points, et la tête du championnat.

Après son retour en Challenger Pro League, l'AS Eupen a fait le ménage dans son effectif. Les cadres qu'étaient Boris Lambert et Gary Magnée sont partis, et les Pandas se sont séparés de nombreux joueurs excédentaires, et peu qualitatifs.

Retour aux sources pour l'Alliance, qui mise désormais sur son centre de formation et sur la jeunesse pour cette saison en Challenger Pro League. On ne s'attendait donc pas à les revoir immédiatement jouer la tête.

Et les résultats du début de saison le confirment. Malgré une très bonne entame et un succès 0-3 au RFC Liège, les Pandas ont marqué le coup, concédant le partage contre Beveren et la défaite au RWDM. Face à Zulte, il fallait réagir, pour ne pas, déjà, laisser filer la tête.

Eupen loupe le coche, puis perd le contrôle des événements

Et c'est l'un des hommes forts restés au club qui a pris les choses en main. Il faut à peine plus de vingt minutes à Regan Charles-Cook pour donner la tête aux Pandas et inscrire son deuxième but de la saison (1-0, 22e). Vossen a toutefois réagi, un quart d'heure plus tard (1-1, 36e).

Mais, sur l'action suivante, Eupen a l'occasion de reprendre la direction de la rencontre, et la manque. Charles-Cook loupe son penalty, et la rencontre prend un tout autre tournant.

Encore plus après l'heure de jeu, et la deuxième carte jaune brandie à Brandon Baiye. Pape Demba se charge du 1-2 (73e), et Barkason assène le coup final (1-3, 78e). Quatre points en quatre matchs pour l'AS, qui compte déjà six longueurs de retard sur le RWDM. Zulte est troisième avec sept points, pile au milieu des deux équipes.