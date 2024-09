🎥 Quelle inspiration ! Un ancien attaquant de Pro League à deux doigts d'inscrire le but du weekend en Bundesliga

Koji Miyoshi a quitté l'Antwerp l'été dernier. Il est désormais actif du côté de Bochum.

En trois ans à l'Antwerp, Koji Miyoshi a montré de bonnes choses mais a eu du mal à s'imposer dans la durée, la faute à la concurrence mais aussi à plusieurs blessure. La dernière lui a d'ailleurs fait manquer presque toute sa dernière saison au Great Old.

L'international japonais (2 buts en sélection) a donc quitté Anvers en tant que joueur libre sur une rupture des ligaments croisés. Il s'est refait une santé en deuxième division anglaise avec Birmingham.

Ses 6 buts et 6 assists ont montré qu'il était trop bon pour accompagner l'équipe dans sa chute en League One. Mieux, le VFL Bochum, actif en Bundesliga, a sauté sur l'occasion pour le recruter le dernier jour du mercato.

Des débuts remarqués en Allemagne

Hier, Miyoshi a disputé son premier match, en déplacement à Fribourg. Et il a déjà bien failli marquer le championnat allemand de son empreinte avec un but mythique. Sur une récupération haute, l'attaquant nippon n'a pas hésité à tenter sa chance du rond central, avant même la ligne du milieu de terrain.

L'action de folie ! ça a failli faire but pour Miyoshi pic.twitter.com/LMozPg3BLg — 🇯🇵 J.League France 🇫🇷 (@JLeagueFra) September 14, 2024

Non pas en lobant le gardien mais en imprimant un effet fuyant au cuir. Le ralenti est formel : le ballon prenait bien la direction du but. Mais le portier de Fribourg a empêché la catastrophe du bout des doigts. Le score était alors de 0-1 pour Bochum. Pour le plus grand regret de Miyoshi, il s'agit du tournant du match : Fribourg a fini par s'imposer 2-1.