Charleroi n'a pas peur d'Anderlecht : "Ils sont dans un mauvais flow, on doit en profiter"

Samedi prochain, Charleroi ira à Anderlecht. Un déplacement sur papier très difficile, mais Daan Heymans est positif.

Le mois à venir sera très important pour Anderlecht, qui reçoit Genk dès ce mardi avant de recevoir Charleroi samedi. Il faudra montrer mieux que samedi contre Westerlo pour ne pas arriver hors-confiance pour le premier match européen fin septembre face à Ferencvaros.

Du côté de Charleroi, on se dit que c'est peut-être le moment idéal pour affronter le RSCA. Daan Heymans, après la belle victoire des Zèbres contre le Beerschot, se réjouissait de la réaction carolo après la défaite à Malines.

Anderlecht, prenable ?

"Nous devions réagir et nous l'avions fait. Il y avait beaucoup trop d'erreurs à Malines que nous n'avons pas répétées ce soir, c'était beaucoup plus solide notamment sur le plan défensif", déclare Heymans au micro de DAZN après la rencontre.

Heymans est sur une superbe série et compte déjà 6 buts en 7 matchs avec le Sporting Charleroi. "C'est vrai que tout me réussit en ce moment, je suis en confiance et je dois en profiter", souriait le milieu offensif des Zèbres. Une confiance qui se ressent aussi dans sa façon d'aborder la suite.

"Anderlecht samedi ? On sait qu'ils ont beaucoup de qualités, mais ils sont dans un flow assez négatif et nous devons en profiter, il y a peut-être quelque chose à aller chercher là-bas", conclut Heymans avec ambition.