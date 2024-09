Lancé par Michel Preud'Homme il y a sept ans, le voici de retour en Pro League : "Ca fait du bien de rejouer"

Ahmed Touba est rentré à la mi-temps pour Malines à La Gantoise hier. Voilà plus de six ans qu'il n'avait plus disputé un match de Pro League.

Cet été, Ahmed Touba est revenu dans le championnat belge. Prêté à Malines par l'Istanbul Basaksehir, il est venu chercher derrière les Casernes le temps de jeu qu'il n'a pas obtenu la saison dernière. Le natif de Roubaix connaît donc un nouveau club belge avoir être passé par Tournai, Mouscron, le Standard et Zulte Waregem durant ses années de formation. Mais c'est au Club de Bruges qu'il s'était révélé lors de la saison 2016/2017. A la relance à Malines Lancé par Michel Preud'Homme, l'arrière gauche avait notamment disputé trois matchs de Playoffs, sans parvenir à s'imposer dans la durée. Les Blauw en Zwart l'ont donc cédé à Waalwijk. Celui qui entretemps devenu international algérien a rejoint Istanbul pour deux millions il y a deux ans. Malines est déjà son deuxième séjour en location après Lecce. Il vient de disputer ses premières minutes avec le KV. Même si le contexte (l'équipe était menée 2-0 à Gand au moment de sa monter au repos), il s'agit d'une petite libération après des mois compliqués. "C'est toujours bien de jouer, surtout dès le début de saison. Malheureusement, nous nous compliquons inutilement la tâche, même si nous avons continué à faire preuve de caractère" déclare-t-il. Ahmed Touba pourrait avoir un coup à jouer en défense vu les pépins physiques de Zinho Vanheusden.