Comment Anderlecht a perdu le génie Karetsas : tout part d'une dispute entre Kindermans et Vandenhaute

Konstantinos Karetsas était autrefois la perle de Neerpede. Anderlecht l'avait attiré depuis Genk et il impressionnait encore plus que Rayane Bounida. Mais alors que son 15ème anniversaire approchait, son entourage a commencé à douter et finalement, il est retourné à Genk.

Pourquoi ces doutes sur son avenir à Anderlecht ? Jean Kindermans était poussé vers la sortie à ce moment-là. Kindermans était la raison pour laquelle Karetsas avait choisi Anderlecht, aux côtés de son bras droit Kevin Vermeulen, mais le responsable de Neerpede était déjà en conflit avec le président Wouter Vandenhaute. Des clubs comme Lille ont montré de l'intérêt, mais aussi des équipes belges comme l'Antwerp, le Standard, le Club de Bruges et Genk ont frappé à la porte, rapporte Het Nieuwsblad . Karetsas était déjà passé par Genk et habite près de la Cegeka Arena, ce qui rendait le choix du club limbourgeois attrayant. Genk présente alors un plan ambitieux : Karetsas pourrait faire ses débuts avec le Jong Genk dès ses 15 ans, et évoluer en tant que successeur de Bilal El Khannouss par la suite. Le plan séduit la famille, surtout avec la possibilité pour Konstantinos de terminer ses études dans la même école que Kevin De Bruyne et Thibaut Courtois. Malgré l'intérêt de grands clubs européens comme Manchester City, Chelsea, Juventus et Dortmund, la famille Karetsas reste ferme et rejette ces propositions. Anderlecht tente alors une dernière fois de retenir Karetsas, mais une discussion avec le président Vandenhaute ne convainc pas la famille. Finalement, la famille décide de repartir à Genk, où il signe son premier contrat professionnel jusqu'en 2026 le 13 janvier 2023... et retrouvera Anderlecht ce soir en tant que titulaire.





