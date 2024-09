Hendrik Van Crombrugge va retrouver le Lotto Park...et la révélation du début de saison : "Intrinsèquement le plus talentueux"

Anderlecht reçoit Genk ce soir, pour le match de tous les dangers. Hendrik Van Crombrugge va ainsi à nouveau retrouver son ancienne équipe.

Le match de ce soir mettra aux prises deux gardiens qui ont passé l'entièreté de la saison passée sur le banc. Là où Colin Coosemans a profité du départ de Kasper Schmeichel pour montrer de quel bois il se chauffait, Hendrik Van Crombrugge maintient pour le moment Mike Penders sur le banc malgré le transfert à 20 millions de ce dernier à Chelsea.

"Les choses peuvent rapidement changer. Un héros aujourd'hui peut être un zéro la semaine prochaine. Ou l'inverse..." déclare Van Crombrugge à Sudpresse. "C'est le cas de Colin, qui est toujours resté lui-même malgré les moments difficiles qu'il a traversés. Il n'a pas signé à Anderlecht pour devenir le troisième gardien. Son mérite est d'être resté concentré et de s'être toujours soucié de l'équipe et du club".

C'est pourquoi Van Crombrugge n'est pas surpris d'être aujourd'hui le titulaire incontesté. "Le fait qu'il joue ne me surprend pas du tout, mais qu'Anderlecht n'ait pas recruté de nouveau gardien, si".

Coosemans, plus qu'un bon deuxième gardien

C'est en fait le choix de la direction qui le surprend : "Je pensais que Sporting allait recruter un numéro 1 incontesté, comme Butez, ou un autre gardien du niveau de Coosemans qui aurait pu rivaliser avec lui. Mais je répète, je suis très content que Anderlecht ne l'ait pas fait pour Colin".

Van Crombrugge et Coosemans avaient une bonne relation à Anderlecht. "C'est une personne agréable dans le vestiaire, avec qui vous pouvez discuter de sujets autres que le football. Il a joué à Bruges, Gand, Anderlecht et réalisé des saisons exceptionnelles à Malines. Intrinsèquement, c'est le gardien le plus talentueux que j'ai connu".