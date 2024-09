Un Club de Challenger Pro League au bord du gouffre !

Le KMSK Deinze est actuellement dans une grande incertitude car l'investisseur principal a coupé les robinets. Un communiqué a révélé la situation au public, mais en coulisses, les choses sont encore pires qu'annoncées.

Le KMSK Deinze, actuellement quatrième de Challenger Pro League, rencontre de grands problèmes financiers. ACA Football Partners, l'investisseur principal depuis février 2022, ne respecte pas ses obligations financières, ce qui complique le fonctionnement quotidien du club.

Même si les joueurs et le personnel sont toujours payés, ils font face à des retards de paiement et la situation devient de plus en plus préoccupante, selon Het Nieuwsblad.

Le club est activement à la recherche de nouveaux investisseurs, mais ces derniers sont difficiles à trouver. En attendant, les créanciers, tels que les fournisseurs et les autres clubs, attendent toujours leur argent.

Deinze a même annoncé avoir pris des mesures juridiques contre les parties qui propagent des rumeurs et qui alimentent davantage l'agitation au sein du club, ce qui complique encore plus la situation.

En guise de cerise sur le gâteau, ce week-end, un incident a impliqué l'ancien président d'honneur Denijs Van de Weghe, expulsé du stade par la police. Van de Weghe affirme que le club lui doit toujours de l'argent et a assigné Deinze en justice à son tour, augmentant ainsi les tensions...