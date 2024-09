Un fameux coup de poker : l'Antwerp a-t-il trouvé son nouveau facteur X ?

L'Antwerp s'est imposé 2-0 ce week-end face à l'Union Saint-Gilloise. Avec Tjaronn Chery impliqué dans les deux buts.

L'Antwerp a vécu un été très mouvementé. Après une saison décevante qui aura vu le club échouer en finale de la Coupe de Belgique et terminer derniers des Champions Play-offs, de nombreux changements ont été opérés.

D'abord, le départ du coach Mark Van Bommel. Si le Néerlandais ne sera resté que deux saisons à la tête du Great Old, il lui aura permis de retrouver les sommets avec un doublé Coupe-championnat dès sa première année.

Jonas De Roeck a remplacé Van Bommel. Le jeune coach s'est ainsi retrouvé face à un fameux défi : préparer l'équipe au mieux alors que l'effectif était en pleine mutation.

Tjaronn Chery, premier transfert évènement du mercato de l'Antwerp

Très tôt dans le mercato, l'Antwerp a annoncé l'arrivée d'un joueur totalement méconnu du football belge : Tjaronn Chery. Le milieu offensif de 36 ans signait ainsi en tant que joueur libre.

Chery aura bien bourlingué durant sa carrière : outre les Pays-Bas, il a également joué en Turquie, en Angleterre, en Chine et en Israel. Certes, le CV de l'international surinamien est très loin d'être celui comparable à celui d'un Vincent Janssen ou d'un Dennis Praet, mais il s'est depuis le début de la saison révélé comme un maillon très important pour l'Antwerp.

Déjà indispensable ?

Titulaire indiscutable depuis le début de la saison, Tjaronn Chery a déjà marqué 3 buts et donné 1 assist. Outre son apport statistique, il est actuellement grandement tributaire de l'animation offensive.

Doté d'une bonne vitesse malgré son âgé, Chery possède également une très bonne vision du jeu et d'un pied gauche dévastateur. Il suffit de voir son centre qui amène le premier but de l'Antwerp ce dimanche, et que dire de sa reprise de volée qui n'a laissé aucune chance à Anthony Moris.

💫 | Tjarron a mis la cerise sur le gâteau pour le Royal Antwerp FC ! 🍒🎂 #ANTUSG pic.twitter.com/vQiOwZCxYX — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) September 16, 2024

Ainsi, l'Antwerp a décidé de faire de Tjaronn Chery l'un des guides expérimenté d'une équipe en pleine mutation, où se cotoient jeunes pousses, joueurs confirmés et trentenaires. Un beau coup de poker, assez étrange, qui pour l'instant porte ses fruits.