Comment le Cercle de Bruges s'est complètement troué sur le marché des transferts et se retrouve en grande difficulté

Le Cercle de Bruges n'a plus rien à voir avec l'équipe de la saison dernière. Miron Muslic commence à en être découragé. Il n'a pas réussi à mettre ses nouvelles idées en place. Résultat ? Le club se retrouve avant-dernier et s'apprête à affronter une saison difficile.

Si les fondations ne sont pas bonnes, l'édifice s'écroule. Au Cercle, les bases solides de la saison dernière ont disparu, à l'image de Jesper Daland et Boris Popovic sur lesquels Miron Muslic pouvait miser énormément.

L'entraîneur du Cercle, qui aime instaurer un pressing très agressif et faire confiance à son arrière-garde, s'est donc adapté, d'autant qu'Utkus est absent jusqu'octobre et que Gomis, nouveau venu de 19 ans, n'est pas encore prêt. Les Groen & Zwart jouent avec trois défenseurs centraux afin de permettre aux latéraux d'apporter le danger.

Le Cercle évolue donc avec Christiaan Ravych et Senna Miangue. Le dernier cité vient juste de faire son retour, et ça se voit. Au centre de la défense, il ne sait parfois pas trop comment se placer, ce qui provoque le déséquilibre et la chute du château de cartes.

Miron Muslic peut en vouloir à sa direction

Et si son équipe paraît aussi faible, Miron Muslic peut se tourner vers sa direction, qui n'a pas réalisé le travail escompté lors du mercato. Personne n'a voulu mettre les vingt millions demandés pour Kevin Denkey, qui est donc resté au Jan Breydel Stadion. Rembert Vromant, le directeur sportif, a déclaré que Denkey devrait être vendu en janvier, puisque plusieurs clubs sont encore intéressés.

En attendant, Muslic n'a pas pu obtenir le dernier renfort défensif qu'il espérait. Perdre Daland et Popovic a été difficile, et les deux joueurs n'ont pas été remplacés. Le Cercle doit donc survivre jusqu'en janvier et espérer que Denkey retrouve sa forme de la saison dernière, puisque le mettre sur le banc n'est pas une bonne idée en vue d'une vente hivernale nécessaire pour renforcer le reste du noyau.