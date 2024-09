Désaccord concernant la suspension d'Oscar Garcia : l'entraîneur de Louvain s'en tire très bien

Alors qu'il risquait jusqu'à trois matchs de suspension, Oscar Garcia ne manquera qu'une journée de compétition. L'entraîneur de Louvain s'en sort bien.

OH Louvain a subi sa première défaite de la saison face à Saint-Trond, le week-end dernier. Un revers après lequel Oscar Garcia, l'entraîneur louvaniste, n'avait certainement pas le sourire. En fin de partie, le T1 constatait qu'une faute sur Ignace N'Dri n'avait pas été sifflée et avait entraîné le but victorieux des Trudonnaires.

Oscar Garcia est donc allé trouver l'arbitre, Simon Bourdeaud'hui, après le coup de sifflet final, avec une certaine véhémence. Garcia aurait notamment refusé de serrer la main tendue par Bourdeaud'hui, "de manière provocatrice".

Sanction revue à la baisse pour Oscar Garcia

Exclu, le T1 a vu le procureur fédéral demander une suspension de trois rencontres pour "insulte ou obscénité." Une version contestée par Oscar Garcia et ses avocats.

Cependant, la commission de discipline voit les choses autrement. Selon elle, "il n'existe pas de preuve suffisante pour vérifier les affirmations de l'arbitre", écrit Het Laatste Nieuws.

Oscar Garcia ne manquera donc que la prochaine journée de championnat, et écope d'un autre match avec sursis. L'entraîneur de Louvain manquera donc la réception de Courtrai.