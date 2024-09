L'Union n'a plus trouvé le chemin des filets depuis... un mois : "On doit surtout faire en sorte de garder les joueurs motivés"

L'Union vit un début de saison très difficile. Les vice-champions occupent la 11e place du classement, bien loin de leurs standards des trois dernières saisons. Et c'est sur un plan offensif où les Unionistes étaient pourtant impressionnants que le bât blesse.

L'Union Saint-Gilloise n'a pas encore accroché la bonne dynamique, cette saison. Après sept journées, les joueurs de Sébastien Pocognoli occupent la onzième place et sont loin de leurs standards habituels.

Cet été, le vice-champion a perdu une bonne partie de son poids offensif, en passant par Mohamed Amoura, Gustaf Nilsson et Cameron Puertas. Ces joueurs ont été remplacés par des hommes qui n'ont pas encore le rendement escompté.

Un mois sans marquer pour l'Union

Et sur la feuille statistique, ça se remarque. L'Union n'a plus trouvé le chemin des filets depuis... un mois, jour pour jour. C'était lors de la quatrième journée de championnat et du succès face au Sporting Charleroi, 1-0, le 18 août.

Lors des trois dernières rencontres, à Saint-Trond, contre Anderlecht et à l'Antwerp, les Unionistes n'ont donc pas trouvé le chemin des filets à la moindre reprise. Ce qui ne les a pas empêchés de prendre deux points, face aux Trudonnaires et lors du derby bruxellois.

"Nous devons continuer à travailler, et surtout garder les joueurs motivés. On reste calme et on espère que les automatismes viendront bientôt. On a eu des bons moments, on se crée des occasions dans la surface, mais ça ne finit pas, pour le moment, dans le but" déclarait Pocognoli en conférence de presse.

Le T1 va cependant devoir faire en sorte de trouver une solution, et assez rapidement. L'essentiel est évidemment de rallier le top 6 avant la fin de la phase classique, mais si l'écart est déjà trop conséquent, même après la division des points...