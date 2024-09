En suivant Henrik Larsson, Arne Engels est déjà entré dans l'histoire du Celtic : "J'aurai besoin de quelques semaines pour réaliser"

Arne Engels est en train de devenir une révélation. Le médian a vécu une soirée de rêve lors de ses débuts en Ligue des Champions pour le Celtic. Avec une passe décisive pour le 1-0 et un but depuis le point de penalty, il a aidé son équipe à s'imposer 5-1 face au Slovan Bratislava.

Arne Engels (21 ans) a décrit la soirée comme "incroyable", en partie grâce à l'atmosphère fantastique du Celtic Park. Après 17 minutes, le jeune médian belge a botté un corner parfait pour s'offrir une passe décisive, avant de marquer lui-même le 3-0 sur penalty. Le gardien slovaque a été pris à contre-pied.

Engels, qui est arrivé cet été en provenance d'Augsbourg pour 11 millions d'euros, semble avoir conquis une place de titulaire au Celtic après sa participation à la victoire dans l'Old Firm face aux Rangers de Nicolas Raskin et Philippe Clément. Depuis son arrivée, Arne Engels profite pleinement de son séjour en Écosse.

"Je n'arrive toujours pas à croire ce que je suis en train de faire. Il me faudra encore quelques semaines pour réaliser tout cela," a-t-il déclaré aux médias écossais après la rencontre. Bien qu'il soit arrivé récemment, le Diablotin s'est bien intégré, et loue le soutien de ses coéquipiers.

Arne Engels a déjà une statistique ancrée dans l'histoire du Celtic

"Ils me mettent vraiment à l'aise sur le terrain. Nous travaillons dur à l'entraînement et je suis content de l'aide que mes coéquipiers m'apportent." Ses performances en C1 soulignent sa progression, et il est seulement le deuxième joueur de l'histoire du Celtic à avoir marqué un but et délivré une passe décisive lors d'un match de Ligue des Champions, aux côtés de la légende Henrik Larsson.

Cependant, Engels reste humble et concentré sur l'équipe. "Il est toujours agréable de marquer, mais le plus important est de gagner. Je dois continuer à travailler pour m'améliorer. Mais pour l'instant, tout se déroule comme je le souhaite."