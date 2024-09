Le nouveau patron du foot belge est connu ! "Après une période tumultueuse, nous envisageons l'avenir avec beaucoup d'enthousiasme"

Peter Willems est le nouveau CEO de l'Union Belge. Il entre en fonction jusqu'en décembre 2025.

Comme pressenti, le fédération belge a fait de Peter Willems son nouveau CEO. Il a rejoint l'URBSFA en février dernier, d'abord en tant que directeur du département arbitrage, puis, depuis le mois d'avril, en tant que directeur sportif. Il succède à Piet Vandendriessche, démis de ses fonctions à la fin du mois d'août.

Il prend donc du galon : "Par cette nomination, le conseil d'administration vise à apporter calme et stabilité, et à assurer le bon fonctionnement de l'URBSFA. Dans le même temps, il continuera à assumer son rôle d'organe stratégique, en prenant le temps nécessaire pour mieux définir son fonctionnement à long terme" explique l'Union Belge dans son communiqué.

Tout en précisant que Peter Willems sera secondé pour sa fonction initiale de directeur sportif : "Pour que la charge de travail reste acceptable, le département sportif ne dépendra plus directement de Peter Willems, mais d'un comité sportif au sein du conseil d'administration. Peter rejoint à présent ce comité sportif".

L'ascension continue

La présidente Pascale Van Damme est ravie de cette nomination : "Après une période tumultueuse, nous envisageons l'avenir avec beaucoup d'enthousiasme. En tant que CEO, Peter Willems veillera non seulement à la situation financière de l'URBSFA, mais aussi au développement et à la supervision des projets en cours. Peter connaît la maison et apportera la stabilité nécessaire. Nous comptons sur lui pour construire l'avenir du football belge".

De son côté, le nouveau CEO est plein d'enthousiasme : "L'URBSFA est confrontée à un certain nombre de défis, mais aussi à de nombreuses opportunités. Ensemble avec les collaborateurs de l'URBSFA, de l'ACFF, de Voetbal Vlaanderen et de nos partenaires, et avec le soutien du conseil d'administration et du comité de direction, j'espère écrire une belle histoire".