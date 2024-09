Pep Guardiola inhabituellement dur envers Kevin De Bruyne : "Je voulais déjà le remplacer après une demi-heure"

Manchester City n'a pas brillé contre l'Inter Milan hier soir (0-0). La soirée a été particulièrement morne pour Kevin De Bruyne.

L'Inter Milan ne réussit pas à Kevin De Bruyne. Lors du match importantissime entre les deux équipes en finale de la Ligue des Champions 2022/2023, KDB était sorti blessé en première mi-temps. Hier, c'est également tracassé par son état de forme qu'il a dû céder sa place au repos.

Le Diable Rouge n'était pas dans un grand jour. En montant à sa place à la pause, Ilkay Gündogan s'est montré bien plus en vue. Mais même si De Bruyne ne s'était pas blessé, son remplaçement était dans l'air.

"Les médecins m'ont parlé de la blessure que Kevin avait subie juste avant la pause, mais je voulais le remplacer après une demi-heure - son remplaçement était prévu" a déclaré Pep Guardiola, dans des propos rapportés par Het Laatste Nieuws.

Une soirée à oublier

L'entraîneur catalan est apparu assez frustré mais aussi très cash : "Si vous êtes seul et que vous perdez quand même facilement le ballon, cela conduit à des situations dangereuses souvent incontrôlables. Cela s'est particulièrement produit avec Kevin De Bruyne".

Lui-même adepte d'un langage très franc pour remettre en place ses coéquipiers, Kevin De Bruyne en prend à son tour pour son grade. Reste à en savoir plus sur cette fameuse blessure. Pour l'heure, difficile de poser un diagnostic précis. Guardiola s'est contenté de déclaré que la présence de son maître à jouer contre Arsenal était indécise et qu'il attendait encore plus de précisions sur son état physique.