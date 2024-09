Thibaut Courtois fracasse à nouveau Domenico Tedesco : "Quand on ne vous respecte pas..."

Thibaut Courtois et les Diables Rouges, c'est fini. Le gardien de but a récemment annoncé qu'il ne reviendra pas en équipe nationale tant que Domenico Tedesco sera titulaire.

La saga Thibaut Courtois chez les Diables Rouges a donc pris fin. Le conflit avait démarré il y a plus d'un an, lorsque le sélectionneur Domenico Tedesco avait décidé de ne pas lui donner le brassard de capitaine pour une rencontre de qualifications pour l'Euro.

Suite à cela, Courtois avait claqué la porte de la sélection nationale. Si on pensait que la situation n'allait être que temporaire, elle s'est finalement prolongée.

Blessé pendant une très longue partie de la saison, le gardien du Real Madrid avait annoncé qu'il ne se rendrait pas à l'Euro. Récemment, il a pris une décision radicale.

Diables Rouges : Thibaut Courtois fracasse Domenico Tedesco

Celle de ne pas revenir chez les Diables Rouges tant que Tedesco sera le sélectionneur. Ainsi, la Belgique est privée de l'un des meilleurs gardiens du monde.

Dans le cadre d'un documentaire réalisé par Amazon Prime sur sa longue revalidation et son retour à la compétition, Courtois a de nouveau évoqué ce conflit, sans prendre de pincettes.

"Je voulais que la sélection redevienne performante et retrouve le succès mais quand le coach ne vous soutient pas ni ne vous respecte, on perd sa motivation. Au final, cela n’a plus rien à voir avec le brassard", a-t-il déclaré.