Hernan Losada fait contre mauvaise fortune bon cœur : "J'ai déjà été dans des situations similaires"

D'un point de vue extrasportif, Deinze est en difficulté. Mais Hernan Losada attend de son équipe qu'elle continue à tout donner sur le terrain.

Hernan Losada a l'expérience des clubs en difficulté financière, même s'il souligne que Deinze n'est pas au bord de la faillite. En 2013, il a vécu de près celle du Beerschot.

Cependant, en raison des problèmes financiers actuels d'ACA Football Partners, qui ne peut pas remplir ses obligations envers le SK Deinze, la Dakota Arena est sous pression. "Les joueurs et le staff ont été correctement payés jusqu'à présent" a-t-il tenu à préciser auprès du Laatste Nieuws.

Essayer de faire abstraction

"Il n'y a aucune raison de s'inquiéter de quelque chose qui n'arrivera peut-être jamais. De toute façon, vous n'avez aucun contrôle sur cela. J'ai déjà été dans des situations similaires, comme la faillite de Beerschot, et aussi en Argentine, où il est courant d'être payé en retard" calme-t-il le jeu.

En d'autres termes : l'accent est entièrement mis sur les 90 minutes contre le Club NXT, une équipe qui n'a pas encore perdu cette saison. "En tant qu'entraîneur, mon travail est de veiller à ce que les joueurs se concentrent uniquement sur le football" a poursuivi l'Argentin.

"Nous avons eu une réunion avec la direction du club et les signaux sont positifs. Le plus important est qu'il y ait une communication avec eux. Ils sont méga transparents. Un scénario dans lequel les gens s'éloignent et ne répondent plus à leur téléphone est bien pire" conclut-il.