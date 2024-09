🎥 Quelle mine ! L'inspiration géniale de Cameron Puertas qui a laissé sans voix Gaëtan Coucke...et un ancien de l'Union

Al-Qadsiah s'est imposé 4-1 face à Al-Oruba en Arabie Saoudite. Avec quelques noms connus des suiveurs de Pro League à la baguette.

Duel de gardiens belges pour ce 16e de finale de Coupe du Roi des Champions entre Al-Qadsiah et Al-Oruba. Les Limbourgeois Koen Casteels et Gaëtan Coucke se sont retrouvés en Arabie Saoudite, et c'est bien Casteels qui en est sorti gagnant.

Coucke ne gardera pas un très bon souvenir de la rencontre : il en repart avec quatre buts dans les valises, dont celui inscrit par un certain Cameron Puertas, débarqué pour 15 millions en provenance de l'Union Saint-Gilloise il y a quelques semaines.

L'ancien chouchou du Parc Duden a frappé fort pour son tout premier but sous ses nouvelles couleurs. Laissé seul aux 25 mètres sur un deuxième ballon renvoyé par la défense, il s'est fait plaisir avec une frappe pleine de spontanéité.

Magnifique but de Cameron Puertas qui inscrit son premier but avec Al Qadsiah ūüĒ•



Al Qadsiah 2 - 0 Al Orobah



ūüŹÜ1/16 de finale de la Coupe du Roi ūüáłūüá¶



pic.twitter.com/FNXAL7rsUN https://t.co/3BPVz8v2M2 — SPL ūüáłūüᶠ(@ActuSPL) September 22, 2024

Aubameyang lui aussi buteur

Outre Gaëtan Coucke, Ismaël Kandouss n'a pu que constater les dégâts dans la défense adverse. Cet autre ancien de l'Union est prêté par La Gantoise jusqu'en fin de saison et forme la charnière centrale en compagnie de Kurt Zouma (ex-Chelsea).

Parmi les autres anciens habitués des pelouses européennes, Pierre-Emerick Aubameyang et Nacho Fernandez étaient également titulaires dans les rangs d'Al-Qadsiah (avec un but à la clé pour Auba), tandis que Jean-Michel Seri et l'ancien espoir du FC Barcelone Christian Tello évoluaient dans les rangs visiteurs.