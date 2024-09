Jean Kindermans évoque le transfert de Debast : "Anderlecht a fait un cadeau au Sporting..."

Jean Kindermans, ancien directeur de Neerpede, a donné son avis dans la presse portugaise sur le transfert de Zeno Debast d'Anderlecht vers le Sporting.

Jean Kindermans a déclaré dans une interview au média portugais O Jogo que selon lui, le Sporting Portugal allait clairement récupérer très facilement la somme mise pour arracher Zeno Debast au RSC Anderlecht.

"16 millions d'euros ? C'était un cadeau. Je suis sûr que le Sporting pourra le vendre dans deux ou trois saisons pour le double voire le triple", a déclaré l'ancien directeur de Neerpede, qui occupe actuellement le même poste à l'Antwerp.

Kindermans a également souligné la résilience de Debast, après s'être remis d'une grosse erreur en Supercoupe contre le FC Porto et d'une performance moins convaincante contre la France en Ligue des Nations. "C'est du football professionnel de haut niveau, en équipe nationale belge et en club."

"Il doit toujours jouer au mieux et surmonter les difficultés. Il ne s'agit pas seulement de développement, mais de fournir une qualité constante. Il est assez intelligent pour analyser ses erreurs et les corriger rapidement. À 21 ans, Zeno n'est pas encore pleinement développé et doit surmonter les petites erreurs qu'il commet."

Debast a joué plus de 15 ans à Anderlecht, où il est arrivé à l'âge de six ans après avoir été découvert par Kindermans lors d'un tournoi à Bruxelles. Kindermans n'hésite pas à comparer Debast à une autre légende des Diables Rouges : l'actuel entraîneur du Bayern Munich, Vincent Kompany.

"Ils sont comparables en termes de style de jeu. Il sait comment faire des passes, voit les lignes de passe et les joueurs libres. Il ose prendre des risques pendant les matchs. Vous pouvez un peu le comparer à Kompany, mais pas entièrement. Kompany est peut-être le meilleur défenseur central de l'histoire de la Belgique", prévient toutefois Jean Kindermans.