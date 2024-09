Un retour se confirme pour Anderlecht à Dender, deux jeunes de Neerpede également de la partie

Anderlecht a dévoilé sa sélection pour le match de demain à Dender. Anders Dreyer figure parmi les joueurs retenus.

Après avoir décroché trois points importants face à Ferencvaros, Anderlecht va tenter d'enchaîner en retrouvant le goût de la victoire en championnat contre Dender après quatre matchs sans y parvenir.

Le Sporting a publié le groupe retenu par David Hubert. On y note le retour d'Anders Dreyer. Le Danois a manqué deux matchs suite à une blessure mineure, il était également absent jeudi suite à sa toute récente paternité. Marquera-t-il son premier but de la saison chez les promus ?

Augustinsson encore forfait

Outre l'absence de Jan Vertonghen, on note celles de Ludwig Augustinsson (toujours sur la touche après sa commotion cérébrale) et de Francis Amuzu, qui connaît désormais la durée de son indisponibilité après être sorti blessé en Europa League.

On note une nouvelle fois la présence d'Amando Lapage et de Tristan Degreef dans le groupe. Les deux joueurs formés à Neerpede sont de plus en plus souvent retenus dans la sélection.