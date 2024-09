🎥 Une 13ème défaite qui passe difficilement : "Je n'arrive vraiment pas à le croire"

Le KaVé s'est (encore) incliné à Genk et n'est pas parvenu à briser le signe indien, malgré une solide performance et une série d'occasions de prendre au moins un point.

Malines a impressionné à Genk et était proche d'infliger sa deuxième défaite de la saison au leader de la JPL. Mais finalement, le Kavé repart bredouille avec le but de la défaite encaissé dans les tous derniers instants de la partie.

"Je n'arrive vraiment pas à le croire que nous perdons encore ici", déclarait Nikola Storm dans des props repris par Sporza. "En deuxième mi-temps, je me disais que nous n'avions jamais eu autant de facilité à jouer ici vu comment le match allait en notre faveur."

Le joueur estime que la main de Touba ne méritait pas de penalty : "C'est très léger. Ce sont des décisions faciles et sans risque, l'arbitre a certainement un rôle à jouer. Mais quand on a autant d'occasions dans un match comme nous l'avons eu, cela ne devrait pas se jouer à une telle décision."

13ème défaite consécutive à Genk

Finalement, les choses ont tourné tout autrement pour les visiteurs, après le penalty puis une bourde du gardien Ortwin De Wolf : "Nous n'avons pas réussi aujourd'hui, et il semble que nous ne gagnerons jamais ici", a conclu le joueur qui digère difficilement la 13ème défaite consécutive de Malines à Genk.

Besnik Hasi n'en croyait pas ses yeux non plus : "Nous avons été meilleurs en deuxième mi-temps, mais il fallait tuer le match. Mais au lieu de cela, nous avons encaissé deux buts. Sur le penalty, il ne faut pas défendre comme ça. Et le corner qui fait 2-1 n'est pas nécessaire non plus. Nous perdons le ballon de manière stupide", a-t-il déclaré à Sporza.

"Ils ne se sont pas créé d'occasions, nous en avons donné. C'est dommage car mes joueurs avaient parfaitement exécuté notre plan. On avait encore une chance de prendre un point, il ne faut pas la laisser filer comme ça", poursuit l'entraîneur du Kavé.