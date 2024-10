"On a perdu d'avance là, j'ai l'impression..." : Thomas Meunier agacé par une question en conférence de presse

Thomas Meunier va bientôt affronter le Real Madrid en Ligue des champions avec le LOSC. Le latéral s'est exprimé sur ce prochain match en conférence de presse et a semblé agacé par une question...

Ce mercredi soir, le LOSC de Thomas Meunier et Matias Fernandez-Pardo affronte le Real Madrid en Ligue des champions. Le Diable Rouge s'est exprimé sur cette rencontre en conférence de presse.

"Depuis des années, le Real Madrid ne se résume pas à un ou deux joueurs. Ce n’est pas seulement 11 joueurs, mais 18 ou 25. Vinicius, Mbappé, Carvajal, peu importe. Chaque adversaire sera un adversaire coriace", déclare le natif de Sainte-Ode.

Face au gros défi qui attend son équipe, l'ancien Parisien a exprimé son ressenti avec une pointe d'agacement après une question : "On a perdu d’avance là, j'ai l’impression... Il y a quelques années, j’ai eu la chance de les battre 3-0 avec le PSG et on n’était pas favoris non plus. Et pourtant, on avait dominé le match de la tête et des épaules. Un résultat positif n’est jamais impossible."

Meunier est optimiste

Le joueur belge ne part pas perdant : "Tout peut arriver, surtout ici à Pierre-Mauroy. On a déjà montré de très, très belles choses."

"Ça ne sert à rien de se mettre une pression extraordinaire. Je sais que ce n’est pas toujours facile de garder la tête froide parce que c’est une nouvelle expérience pour pas mal de joueurs dans notre équipe. Mais ce qui est important dans ce genre de confrontations, c’est de se concentrer sur les bases. Si on fait des choses simples, simplement, et qu’on parvient à les faire de la meilleure des façons, les choses ne peuvent que bien se passer", explique Meunier.

Le joueur lillois a rappelé que la maîtrise des bases du football est essentielle, sans avoir besoin d’être une superstar : "Jouer dans les pieds, faire les bons mouvements, de bonnes passes précises, finir les actions. Il n’y a pas besoin d’être Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi pour faire ce genre de choses. C’est important d’être focus sur les basiques du football", explique le joueur belge, cité par RMC Sport.