Une liste réduite, des absents...et une nouvelle incertitude à l'Union avant Bodo/Glimt : "C'est un challenge pour nous"

L'Union Saint-Gilloise joue ce jeudi soir en Europa League face à Bodo/Glimt. Sofiane Boufal est incertain pour cette rencontre.

L'Union Saint-Gilloise s'est entraînée ce mercredi matin sur la pelouse du stade Roi Baudouin. Une absence lors de l'entraînement collectif a été remarquée : celle de Sofiane Boufal.

Le milieu de terrain marocain s'est en fait "entraîné individuellement", a expliqué le coach Sébastien Pocognoli en conférence de presse ce mercredi.

"Il a ressenti une petite gêne au niveau des ischios hier à l'entraînement. Il a passé un test, qui était plutôt positif aujourd'hui. On essaiera encore demain. On verra s'il est inclus dans la sélection pour jeudi."

En cas d'absence de Boufal, les options de l'Union seront encore réduites. Rappelons qu'ils n'ont pu inclure que 21 joueurs dans leur liste européenne suite à un nombre trop réduit de joueurs formés au club.

"C'est vrai qu'on a une accumulation de choses, qui fait que désormais le banc se réduit. La sélection est déjà assez réduite. Le banc sera plus jeune demain. Il faudra aussi gèrer les paramètres physiques sur le terrain. C'est aussi un challenge. Mais l'équipe sera prête mentalement et physiquement, toujours."

"On a encore de la qualité avec les jeunes. On a toujours des solutions", a continué Pocognoli, qui a rappelé que Kabangu était out. A noter que Fuseini et Mc Allister sont suspendus. Fedde Leysen s'est entraîné avec des straps, préventivement.