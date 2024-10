A nouveau dans les plans de Pocognoli, cet Unioniste compte bien passer un palier cette saison : "Je ressens cette confiance"

L'Union Saint-Gilloise joue ce jeudi soir en Europa League face aux Norvégiens de Bodo/Glimt. Une équipe que Mathias Rasmussen connait bien et contre laquelle il espère briller.

L'Union Saint-Gilloise devait se rassurer dimanche dernier face à Courtrai, c'est chose faite. Les Unionistes se sont imposés très méritoirement sur le score de 3-0.

Cette rencontre a été l'occasion de voir Franjo Ivanovic réaliser une prestation de haut vol, mais également Mathias Rasmussen. Le milieu de terrain norvégien s'est montré très entreprenant dans les duels, mais aussi offensivement, réalisant quelques percées.

Ce jeudi face à Bodo/Glimt, le joueur norvégien de 26 ans compte bien continuer sur sa lancée et s'imposer comme un titulaire à part entière dans le système de Sébastien Pocognoli.

Une progression certaine

Mathias Rasmussen est arrivé à l'Union à l'été 2023, alors que le club venait de réaliser une très bonne saison et est passé à nouveau tout près du titre de champion de Belgique.

Transféré en provenance de Brann dans l'anonymat le plus total, Rasmussen était vu comme l'un des joueurs qui pouvait pallier le départ de Teddy Teuma, ancien capitaine des Unionistes.

La saison dernière, sous Alexander Blessin, Rasmussen a progressivement joué un rôle important. Il a ainsi disputé 53 rencontres toutes compétitions, marquant 5 buts et donnant 5 assists. Il a été décisif en Conference League, contre l'Eintracht Francfort et Fenerbahce.

La saison de Mathias Rasmussen ?

Cette saison, l'Union a connu beaucoup de changements dans son effectif et Rasmussen devrait alors faire office de stabilité. Pourtant, Pocognoli ne l'a titularisé qu'à 3 reprises en championnat, dont deux fois d'affilée dernièrement.

En conférence de presse ce jeudi, Rasmussen s'est exprimé sur son état de forme actuel et ses intentions pour la suite de la saison. "Mes récentes titularisations ? Cela me donne de la confiance et me met dans le rythme."

"Je sais que je peux encore m'améliorer et je tenterai de le faire cette saison. Avec mes coéquipiers à mes côtés, nous connaissons désormais nos forces."

Le Norvégien veut se montrer décisif, mais pas que. "Bien sûr, c'est un bon sentiment de marquer et de donner des passes décisives. Mais je pense que bien faire les choses, dans les duels etc, et alors aider l'équipe, c'est le plus important."