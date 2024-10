Les fans veulent pourtant le garder : pourquoi ce ne serait pas une si bonne idée de prolonger David Hubert en tant qu'entraîneur d'Anderlecht ?

De nombreux supporters d'Anderlecht estiment que l'intérim pour le poste de David Hubert devrait être annulé. Cependant, ce n'est (encore) pas le plan du club bruxellois. Et c'est peut-être même une bonne chose.

Les envies de voir l'entraîneur intérimaire prolonger l'aventure sont compréhensibles. Hubert fait actuellement un travail magnifique en tant que T1 des Mauves. On peut voir plus de schémas offensifs, il se montre excellent en gestion d'équipe et il est courageux. Toutes des exigences requises lors du choix d'un nouvel entraîneur, au Lotto Park.

Hubert redonne de l'espoir aux fans

Hubert a beaucoup de potentiel en tant qu'entraîneur, mais il se trouve également dans une situation où il n'avait rien à perdre. Le jeu anderlechtois était mauvais et personne ne s'attendait à ce qu'il résolve tout immédiatement. La barre était assez basse après que Brian Riemer n'ait pas du tout trouvé de schémas offensifs.

Hubert redonne de l'espoir aux supporters pour des jours meilleurs et montre qu'il y a plus de qualité dans l'équipe que ne le laissait penser le début de saison. Le fait qu'il donne sa chance à Tristan Degreef dans une rencontre aussi importante que celle de ce jeudi soir le rend bien sûr encore plus populaire auprès des supporters. Les entraîneurs qui lancent les garçons de Neerpede obtiennent toujours un peu plus de crédit.

Pas une histoire à la Veldman

Mais Anderlecht est toujours à la recherche d'un nouvel entraîneur principal. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas brûler Hubert. La direction voit aussi qu'il a toutes les qualités pour devenir entraîneur principal, mais ils ne veulent pas d'une nouvelle histoire à la Robin Veldman.

Le Néerlandais a fait un travail fantastique avec les espoirs, et il a dû prendre temporairement les rênes lorsque Felice Mazzu a été licencié. Lorsque Riemer est arrivé, Veldman est devenu son assistant, mais il n'a pas adhéré à ce rôle. À Anderlecht, ils recherchent un entraîneur sous lequel Hubert peut encore mûrir, car il est désormais censé rester dans le staff de l'équipe première.

Mais c'est aussi la crainte des supporters d'Anderlecht. Ils ont peu confiance que la direction trouvera un entraîneur qui véhiculera les valeurs et l'ADN d'Anderlecht. Et pourtant, c'est ce que fait actuellement Hubert. Si nous faisions un sondage ce vendredi parmi les supporters du RSCA, il y a fort à parier que la majorité vote pour garder David Hubert sur le banc.

Mais que se passera-t-il si - et oui, personne ne peut le prévoir - ça tourne mal bientôt ? Redescendre Hubert en U18 n'est plus une option. Et comme la confiance en lui est grande, Anderlecht veut lui laisser le temps de s'assurer qu'il sera prêt. Aussi pour diriger l'équipe en tant qu'entraîneur principal pendant quelques années.