Michy Batshuayi à nouveau boudé par Tedesco : la porte est-elle définitivement fermée pour lui ?

Michy Batshuayi n'a plus été repris chez les Diables Rouges depuis le mois de mars dernier. Il est de nouveau absent pour les deux prochains matchs de Ligue des Nations.

Domenico Tedesco a dévoilé sa liste pour les deux prochains matchs de Ligue des Nations ce vendredi. Un nom en attaque est de nouveau absent.

Celui de Michy Batshuayi. Malgré l'absence de Romelu Lukaku, le joueur de Galatasaray n'a pas été repris. Sa dernière sélection remonte au mois de mars dernier.

Mais alors, il y a-t-il encore une chance de revoir l'ancien du Standard chez les Diables Rouges, du moins tant que Tedesco est sélectionneur ?

En conférence de presse, le sélectionneur national a répondu à cette question, évoquant également le cas de Christian Benteke, qui marque comme il respire en MLS.

"C'est toujours le même dilemme. On aurait pu rappeler ces joueurs d'expérience mais on aurait alors raté l'opportunité de tester des jeunes qui méritent de recevoir leur chance. Ngonge, De Ketelaere, Lukebakio ou Trossard peuvent tous jouer en pointe, en plus d'Openda."

Il n'a cependant pas fermé la porte à un retour de Batshuayi. "S'il est notre meilleure option à ce poste en mars, alors ce sera lui qui sera rappelé."