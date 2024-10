La priorité de Charleroi n'était pas Zeqiri, mais un autre attaquant qui explose en Pro League : "Ma plus grande déception"

Charleroi a vécu un mercato agité en attaque. Les premiers choix du Sporting ont filé entre les doigts de Mehdi Bayat.

Durant le mercato, la volte-face d'Andi Zeqiri pour finalement aller au Standard a fait grincer des dents à Charleroi. Mais le Sporting avait en réalité fait d'Hyeon-gyu Oh sa cible prioritaire. Le Sud-coréen est en train de s'affirmer à Genk, il est l'auteur de 3 buts et 1 assist sur ses trois dernières montées au jeu.

"On avait un accord avec lui en début de mercato, on discutait d'un prêt avec option d'achat avec le Celtic. Mais ils voulaient un transfert définitif, on n'avait malheureusement pas les moyens de pouvoir le faire" explique Mehdi Bayat à RTL.

Les aléas du mercato

Genk s'est positionné et l'a récupéré pour 2,7 millions. "C'est ma plus grande déception du mercato. Parce que le joueur avait envie de venir. Pour Zeqiri, on avait un accord, mais j'ai senti que le joueur était complètement dans le doute" poursuit Bayat.

La suite est connue : Grejohn Kyei est arrivé à la suite des hésitations de Zeqiri. Mais Mehdi Bayat n'en veut pas à l'actuel joueur du Standard : "Il m'avait dit que depuis qu'il était parti de Suisse pour aller en Angleterre, sa carrière ne faisait qu'aller vers le bas. Je lui ai dit que Charleroi lui conviendrait totalement. Je reste persuadé que le jeu de l'équipe lui correspondait parfaitement. Mais il a fait le choix d'aller au Standard où il a déjà marqué deux buts, c'est bien pour lui".