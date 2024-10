Le "football kamikaze" de Kompany fait déjà parler de lui : ses joueurs réagissent

Le football de Vincent Kompany implique beaucoup de prises de risque, ce qui a coûté cher au Bayern Munich ces dernières semaines.

Alors que le Bayern Munich reste en tête de la Bundesliga et affiche des statistiques offensives impressionnantes, l'équipe encaisse régulièrement des buts en raison de cette approche risquée mise en place par Kompany. En six matchs de championnat, le Bayern a marqué pas moins de 20 buts, mais l'équipe a également rencontré à plusieurs reprises des problèmes face aux attaques rapides des adversaires qui exploitent les espaces laissés dans leur dos.

Le style de jeu de Kompany est basé sur la domination et la pression haute, avec parfois Manuel Neuer agissant presque comme le premier distributeur de jeu près de la ligne médiane. Cette stratégie met la pression sur les défenseurs centraux, Dayot Upamecano et Kim Min-jae, qui sont vulnérables lorsque qu'un adversaire rapide plonge en profondeur. Malgré les risques, Kompany reste fidèle à ce style de jeu, tant que le Bayern marque plus que l'adversaire et obtient des résultats.

Cependant, les trois derniers matchs ont montré que cette approche n'est pas toujours couronnée de succès. Le Bayern a laissé filer des points contre le Bayer Leverkusen, Aston Villa et l'Eintracht Frankfurt. Lors du match contre Francfort, le Bayern n'a pas pu tuer le match et l'adversaire a égalisé en toute fin de match. L'approche "kamikaze" de Kompany est ainsi devenue un sujet de discussion en Allemagne.

Malgré les critiques, des joueurs comme Thomas Müller continuent de soutenir le style de jeu de Kompany. Après le match contre Aston Villa, Müller a défendu ce football risqué. "Nous sommes à l'aise avec ce style de jeu. Pour l'instant, il n'y a pas de remise en question, juste des points d'amélioration" a déclaré Müller.

La direction du Bayern est également satisfaite du travail de Kompany. Le CEO et le directeur sportif soulignent que le style de jeu du Bayern est attrayant et qu'ils sont prêts à accepter les erreurs individuelles occasionnelles et les buts encaissés évitables. Pour eux, pas besoin de plus de pragmatisme : ils continuent de soutenir Kompany dans son approche offensive.