Les temps changent : pas de Lukaku ou de De Bruyne dans le top 10 des Diables les plus chers, un nom surprenant à la première place

Les Diables Rouges affronteront bientôt l'Italie et la France en Ligue des Nations. Jetons un coup d'œil sur la valeur du noyau.

La rengaine est connue : on peut faire dire aux chiffres, et en particulier aux valeurs marchandes calculées, ce que l'on veut, ou presque. Celles renseignées par le CIES font parler.

Le réputé institut a dressé une liste des dix Diables Rouges les plus chers. En première position, nous retrouvons Loïs Openda (99,8 millions d'euros). En difficulté en équipe nationale, il affiche un bilan de 28 buts et 8 assists en 40 matchs de Bundesliga depuis son arrivée à Leipzig.

Il parvient même à devancer Jérémy Doku, deuxième avec 91,6 millions d'euros. Le joueur de Manchester City alterne entre titularisations et entrées en jeu chez les Skyblues cette saison. Amadou Onana est le troisième Diable Rouge le plus cher (68 millions d'euros), soit un peu plus de 10 millions que le prix de son transfert à Aston Villa cet été.

Pas uniquement le reflet des prestations sur le terrain

En quatrième position, Charles De Ketelaere (56,1 millions d'euros) devance Johan Bakayoko (53,8 millions d'euros), bien aidé par sa première saison à l'Atalanta (12 buts et 10 assists, victorieux de l'Europa League).

Derrière, Zeno Debast (41,3 millions d'euros) devance des Diables comme Leandro Trossard (39,1 millions d'euros), Arthur Vermeeren (38,1 millions d'euros), Youri Tielemans (37,7 millions d'euros) et Arthur Theate (29,7 millions d'euros).

Rappelons que le CIES se repose sur son propre modèle statistique, qui diffère par exemple de celui de Transfermarkt. L'âge est ainsi un paramètre important, expliquant l'absence de Kevin De Bruyne ou Romelu Lukaku du top 10.