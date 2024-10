"Des fois, je me demande comment Tedesco réagirait s'il se faisait virer..."

Le choix du sélectionneur Domenico Tedesco de ne pas convoquer Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku pour les matchs internationaux contre l'Italie et la France soulève des interrogations. L'ancien sélectionneur Georges Leekens et l'ancien Diable Rouge Nicolas Lombaerts ont des doutes quant à l'approche de Tedesco.

"En laissant De Bruyne et Lukaku à la maison, vous dites en fait que ces matchs ne sont pas importants", déclare Georges Leekens dans les colonnes du Nieuwsblad. "Alors qu'ils sont effectivement importants, peut-être même plus pour le sélectionneur lui-même." Nicolas Lombaerts doute même que Tedesco soit encore motivé pour continuer en tant que sélectionneur. "Parfois, je me demande s'il a encore envie de continuer. S'ils le licenciaient, je ne pense pas qu'il le vivrait mal. Il a gagné son argent et pourrait toujours aller travailler ailleurs", affirme l'ancien défenseur des Diables Rouges. Leekens critique également l'encadrement de l'équipe nationale. Il fait référence au départ du kinésithérapeute Lieven Maesschalck, un expert dans son domaine. "Nous avions Lieven Maesschalck, un professionnel, dans le staff médical, mais il a été mis de côté. Le résultat ? Des joueurs comme Thomas Meunier doivent se rééduquer ailleurs pendant l'Euro. Quel genre de politique est-ce ? Si Maesschalck était resté, Meunier aurait pu rester dans la sélection aussi." Une autre question abordée par les deux hommes est de savoir si le sélectionneur national doit être un étranger. Lombaerts se penche également sur la position des entraîneurs belges. "Parfois, je me demande si les entraîneurs belges ont assez d'autorité face à ces grandes stars." "Kompany a une chance au Bayern parce qu'il est Kompany. Un entraîneur inconnu n'aurait jamais cette chance, même s'il est bon. Un sélectionneur doit surtout savoir motiver les grands joueurs pour l'équipe nationale, comme De Bruyne et Lukaku. La gestion des personnes est plus importante que la tactique, surtout à ce niveau."





Suis Italie - Belgique en live sur Walfoot.be à partir de 20:45 (10/10).