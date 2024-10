Marc Wilmots ne se fait pas d'illusion : "On ne peut pas leur demander d'être au même niveau que l'Italie ou la France..."

La Belgique jouera contre l'Italie et la France en Ligue des Nations. Deux équipes considérées comme des cadors européens.

La Belgique semble désormais loin de sa génération dorée. Il suffit de voir les résultats lors de l'Euro cet été ou en Ligue des Nations en septembre.

La grande question serait donc : quelles attentes faut-il mettre sur les épaules de nos Diables Rouges actuellement, au vu de leur noyau et de leur forme ?

Ancien sélectionneur national, Marc Wilmots ne se fait pas d'illusion et ne s'attend pas à une grande Belgique face à l'Italie et la France prochainement.

"On ne peut pas demander d’être au même niveau que l’Italie ou la France. Il faut rester réaliste", a déclaré Wilmots sur le plateau de La Tribune.

"Cela veut dire que cette équipe a tout à gagner et rien à perdre. Quand on a commencé par nos jeunes, c’est exactement la même chose. Il suffit d’un match référence comme celui face au Pays-Bas et boom, c’est parti, ils ont pris confiance. Ils étaient pratiquement tous inconnus à l’époque", se rappelle l'ancien sélectionneur.