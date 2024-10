Un changement de système chez les Diables ? "Si c'est pour revenir en arrière ensuite..."

La Belgique jouera face à l'Italie et la France en Ligue des Nations. Les analystes de La Tribune ont longuement discuté de la situation.

Quelles attentes pour les Diables Rouges face à l'Italie puis la France ? Selon Philippe Albert, la forme et le noyau actuels ne sont pas de bonnes excuses pour livrer de nouvelles prestations moroses.

"A-t-on le droit d’être gourmand sur ces deux matches ? Oui, bien sûr. Ce sont des joueurs qui sont en général titulaires", a déclaré Albert sur le plateau de La Tribune.

Le sélectionneur Domenico Tedesco est lui aussi sous le feu des critiques. "Je pense que Tedesco est en train de se protéger. Il pourra dire 'j’ai expérimenté'. C’est sûr et certain", considère Nordin Jbari.

Tedesco pourrait d'ailleurs innover et passer à un système en 3-5-2. "Si c’est pour changer de système maintenant et revenir en arrière en mars, ça ne sert à rien. Pour changer de système, il faut du temps et il en manque. Si Tedesco teste et qu’on en prend 3, 4 ou 5 contre l’Italie… Que fait-on ? ", s'est questionné Philippe Albert.

"Jouer à 3 derrière avec Doku sur les flancs, ce serait un problème. Tu élimines tes ailiers alors que c’est notre force. Tu ne peux pas faire ça. En revanche dans le futur, il faudra trouver un système pour qu’Openda joue avec Lukaku. Il marque comme il respire, ce n’est pas possible de le mettre sur le banc", a continué Jbari.