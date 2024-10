Il s'y connaît en coups de gueule : l'opinion tranchée Radja Nainggolan sur les récentes sorties de Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne a fait parler en critiquant ses coéquipiers après la défaite 2-0 contre la France il y a quelques semaines. Radja Nainggolan le comprend parfaitement.

En critiquant ouvertement ses coéquipiers face caméra, Kevin De Bruyne a remué le couteau dans la plaie à l'issue de la défaite contre la France en Ligue des Nations. Certains estiment que Kevin De Bruyne ne s'est pas comporté en capitaine en exposant son groupe de la sorte. Mais Radja Nainggolan est d'avis que KDB n'a pas mal agi.

"Je connais Kevin. De ce que l'on dit, il aurait d'abord dit ce qu'il pensait dans le vestiaire, alors pourquoi ne le ferait-il pas ensuite devant la caméra ?" commence-t-il dans Het Nieuwsblad.

"J'aurais fait la même chose", poursuit le Ninja. "Même si je ne parlais pas beaucoup dans le vestiaire. Le sélectionneur ne m'appréciait pas beaucoup, donc il valait mieux se taire".

Leader technique avant tout

Sans le nommer, Nainggolan fait évidemment référence à Roberto Martinez. La relation entre les deux hommes n'ont jamais été au beau fixe, jusqu'à entraîner sa mise à l'écart du groupe avant la Coupe du Monde 2018. Ses 30 sélections lui ont tout de même valu de bien connaître Kevin De Bruyne.

"Auparavant, Kevin n'était pas non plus le grand orateur du vestiaire, car il y avait d'autres gars qui le faisaient. Mais maintenant, il ne reste que lui et Romelu. Nous devrions être contents qu'il prenne ses responsabilités. Les jeunes le regardent" conclut Nainggolan.