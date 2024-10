Que devient Loïc Lapoussin ?

Loïc Lapoussin, ancien pilier de l'Union, est maintenant mis à l'écart de l'équipe. Le natif de Rosny-sous-Bois a été rétrogradé en équipe réserve pour son manque de professionnalisme.

Le joueur, qui a autrefois brillé sous des entraîneurs comme Felice Mazzu, s'entraîne et joue maintenant avec les U23 de l'Union dans les divisions inférieures du football belge. Malgré cette rétrogradation, il semble bien s'adapter, plaisantant que c'est "un retour à sa jeunesse, mais en tant que vétéran", comme il l'a confié au Het Nieuwsblad.

Ses conflits ont commencé sous Karel Geraerts et se sont intensifiés sous Alexander Blessin, après quoi le club l'a relégué en juin dans l'équipe réserve. Il s'entraîne désormais sur des terrains modestes avec des installations limitées, mais garde une attitude positive. L'entraîneur Naïm Aarab loue la qualité et l'influence de Lapoussin sur le terrain, même s'il joue clairement en dessous de son niveau.

Les écarts de conduite de Lapoussin sont bien connus à Bruxelles. Cependant, l'ailier reste apprécié des supporters, car après chaque match, il vient boire un verre avec eux.

Lapoussin vers un départ ?

L'Union espère encore tirer environ 2 millions d'euros de Lapoussin, après qu'un transfert vers Hull City a échoué à la dernière minute cet été. Malgré l'intérêt de Felice Mazzu pour le recruter à Saint-Trond, Lapoussin n'envisage pas de signer en Belgique et souhaite plutôt partir par la "grande porte".

Lapoussin reste concentré sur son avenir. Il considère son passage chez les U23 non pas comme une perte de temps, mais comme une expérience formatrice : "Cela me rend plus fort pour l'avenir."